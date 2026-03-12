Exposition Prélude Ateliers Bonus – Le Grand Huit Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 15:00 – 19:00

Gratuit : oui

Cette exposition collective regroupe les travaux des quatre artistes lauréats du Prix des arts visuels 2025 de la Ville de Nantes, Yunyi Guan, Camille Orlandini, Anna Picco et Grégory Valton, première rencontre avant celle prévue à l’Atelier durant l’été 2027. « Prélude » tente de tisser des liens entre des approches singulières qui se tiennent par le fil ténu des espaces traversés, de la mémoire, du récit. « Prélude » est une annonce, s’écrit, se cherche, se compose, et dessine les contours d’une mise en commun. Rêver, archiver, tisser, réactiver, transgresser, relier, veiller, nous entamons un dialogue. Exposition du 20 au 22 mars 2026 : ven, sam et dim de 15h à 19h Samedi 21 mars 2026 : Rencontre publique de 16h30 à 17h30 – Vernissage à partir de 18h30

Ateliers Bonus – Le Grand Huit Île de Nantes Nantes 44200

0641542002 https://www.collectifbonus.fr/exposition-prelude-de-yunyi-guan-camille-orlandini-anna-picco-et-gregory-valton/



