Exposition PREMIERES FOIS de Sophie Balkanski Prieuré de Saint-Nicaise Gasny

Vernissage vendredi 14 novembre à partir de 18h

Sophie Balkanski est une artiste-plasticienne née en 1995, elle vit et travaille dans le Vexin. Formée à la HEAR à Strasbourg et à l’ENSATT à Lyon, son travail crée des aller-retours entre la peinture et la scénographie. Elle a collaboré avec Tatiana Frolova, Marianne Clévy et Lisa Brüning en tant que scénographe. Elle peint en parallèle des paysages oniriques qui marquent le début du projet Tendre Détente, soutenu par le dispositif Créations en cours des Ateliers Médicis et par la Métive. Elle a présenté ses peintures dans différents lieux à Paris lors des expositions Tender Growing Slow Glowing

au Tzara, Fractal Sublime au Shakirail et Y’a un mur on le prend à la Maison Bruneau. Sophie Balkanski fait partie du collectif d’artistes multidisciplinaires F’Furious.

INTENTIONS

“ So then it means to be an artist you always have to do something the first time.” — Philip Guston

Premières fois est une exposition qui s’articule autour de plusieurs seuils.

Celui d’une première exposition personnelle, mais aussi celui de multiples débuts, de tentatives, de gestes neufs. Avec cette exposition, Sophie Balkanski ouvre un espace d’expérimentation entre la peinture et la scénographie.

Patchworks, différentes techniques de peinture, installations textiles chaque oeuvre présentée ici est un pas vers un langage en construction, un langage qui explore, cherche à dire autrement. L’artiste revendique l’expérimentation comme moteur où la fragilité du commencement devient une force. Car créer, pour elle, c’est toujours s’exposer à l’inconnu, accepter de ne pas savoir, faire le choix de l’instabilité fertile.

À travers Premières fois, l’artiste embrasse l’idée que toute création est une forme de naissance. Chaque pièce devient la trace d’un moment où quelque chose a été tenté — pour la première fois. Ces gestes et intuitions poursuivis, forment un territoire sensible et mouvant, à la frontière de la peinture, du textile et de l’installation. .

