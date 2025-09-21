Exposition « Premiers livres imprimés, une révolution au 15e siècle » Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble

Exposition « Premiers livres imprimés, une révolution au 15e siècle » Dimanche 21 septembre, 10h30, 13h30, 15h30 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Les premiers livres imprimés, au 15e siècle, sont des témoins particulièrement précieux et émouvants de la période de naissance de l’imprimerie, de cette invention sans précédent pour la diffusion des textes et de la pensée. La bibliothèque de Grenoble en conserve plus de 600, variés par leur contenu et leur format. Comment travaillait un imprimeur au 15e siècle ? Que connaît-on de ces ouvrages et quelle importance ont-ils dans notre patrimoine commun : qui les a lus à l’époque de leur fabrication, qui les a lus depuis, qui les lira encore ? L’exposition est aussi l’occasion de mettre la lumière sur la circulation des idées à Grenoble au 15e siècle, dans le contexte européen des débuts de la Renaissance. L’exposition proposera plusieurs types de parcours, pour les enfants comme pour les adultes.

La température de la salle est régulée pour la conservation des documents : prévoyez une petite veste si nécessaire.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx [{« type »: « link », « value »: « https://bm-grenoble.fr/accueil-portal.aspx »}] La bibliothèque est construite sur un terrain de 1700 m² selon un plan rectangulaire avec une des extrémités en arrondi tandis que l’autre présente une façade aveugle. Elle est couverte d’un toit terrasse. Cet édifice en béton armé est porté par 326 pieux moulés dans le sol, de 12 à 14 mètres de longueur. Les sous-sols sont occupés par les locaux techniques. Au rez-de-chaussée, se trouve le grand hall d’accueil. Les 4 étages suivants (1, 2, 3 et 4) abritent les 33 kms de rayonnage du silo (lieu de stockage des livres). Le 5e étage est dévolu en partie aux dépôts ainsi qu’à la consultation. La grande salle pour le public (capacité de 250 places) partage le 6e étage avec le service administratif. Il existe un 7e étage pour des bureaux et des loges. Au total, la bibliothèque conserve dans ses murs 800 000 ouvrages. Tram A et C : arrêt Chavant. Bus C1, C4, 18 : arrêt Chavant. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

©Jacques de Cessoles, Le jeu des échecs, versifié par maître Stephans (Van dogheden unde van guden zeden secht dyt boek), [Lubeck : Mathaeus Brandis, vers 1490], Ville de Grenoble, bibliothèque municipale, G.394