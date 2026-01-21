Exposition Prendre le pli du recyclage Salle L’Aurore Rochefort

Exposition Prendre le pli du recyclage

Salle L’Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-01-31

Exposition réalisée par les étudiants en broderie du Lycée Gilles Jamain.

Salle L’Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 06 68 ce.0170025k@ac-poitiers.fr

English : Exhibition: The habit of recycling

Exhibition created by embroidery students at Lycée Gilles Jamain.

