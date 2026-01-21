Exposition Prendre le pli du recyclage Salle L’Aurore Rochefort
Exposition Prendre le pli du recyclage Salle L’Aurore Rochefort samedi 31 janvier 2026.
Exposition Prendre le pli du recyclage
Salle L’Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-01-31
Exposition réalisée par les étudiants en broderie du Lycée Gilles Jamain.
.
Salle L’Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 06 68 ce.0170025k@ac-poitiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition: The habit of recycling
Exhibition created by embroidery students at Lycée Gilles Jamain.
L’événement Exposition Prendre le pli du recyclage Rochefort a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan