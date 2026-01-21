Exposition Prendre le temps Christiane Fath et François Bauer Mulhouse

Exposition Prendre le temps Christiane Fath et François Bauer

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-04-02 18:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-04-05 2026-04-07

Sur des tissus patinés par le temps et chargés d’histoires familiales, Christiane Fath laisse la couleur prendre le pouvoir. Peintre installée à La Réunion, elle transforme du linge de maison souvent issu de son propre trousseau en vastes terrains d’expression. Elle y trace, imprime, compose librement, en mêlant techniques empruntées et protocoles inventés. Chaque pièce conserve les dimensions originales du tissu, et devient une surface habitée, traversée par des fragments autobiographiques paysages d’Afrique, pourtour méditerranéen, motifs de moucharabiehs, lignes et périmètres parisiens… Tout se superpose, comme une mémoire qui voyage.

À Strasbourg, François Bauer se définit volontiers comme potier. Il façonne des objets utilitaires, oui, mais il peint aussi, et se fait même architecte lorsqu’il construit, déconstruit, organise des plans, juxtapose des couleurs. Entre surface et volume, il cherche l’équilibre là où on ne l’attend pas, ose les combinaisons surprenantes, pousse la terre vers des agencements audacieux. Ses pièces restent praticables tout en se laissant détourner, supports d’une peinture nourrie de souvenirs, d’héritages familiaux, et d’un goût assumé pour la peinture fauve, les couleurs vives et les fleurs.

Réunis à Mulhouse, Christiane Fath et François Bauer forment un duo inédit et s’emparent de toute La Kunsthalle, jusque dans ses détails architecturaux. Ensemble, ils imaginent une installation immersive où l’on vient littéralement prendre le temps . Peintures, céramiques, décors, mobiliers tout fait œuvre, tout dialogue, comme les éléments d’un même paysage intérieur. Beaucoup de pièces ont été créées spécialement pour l’exposition, avec cette idée simple et précieuse composer un espace de plaisir et de bien-être, propice à la rêverie. Ici, on se prélasse, on s’attarde, on ralentit, on s’amuse. Une invitation au voyage, une parenthèse généreuse, où l’art retient le temps et offre ce qu’il a de plus heureux. 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Prendre le temps Christiane Fath et François Bauer Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace