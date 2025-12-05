Exposition Présence Place Saint-Thomas Landerneau

Exposition Présence

Place Saint-Thomas Galerie de Rohan Landerneau Finistère

Dans le cadre de l’événement Nuit d’Hiver, la nouvelle exposition de la Galerie de Rohan est une invitation à ralentir, à observer, à ressentir.

Une exposition de l’artiste français Parse/Error (Fabien Bouchard), présentée par Artpoint.

À travers quatre œuvres interactives, cette exposition explore le triptyque nature, technologie et humanité. En rendant sensibles des forces invisibles, de la radioactivité ambiante à la pollution, elle invite à réfléchir à notre relation au vivant, au monde, aux autres, et à nous-mêmes.

Dans une époque marquée par l’instantanéité et la saturation d’informations, Parse/Error nous invite à une expérience sensible et méditative, où le numérique devient un langage poétique. À la croisée de l’humain, de la nature et de la technologie, cette exposition interroge ce qui nous définit en tant qu’individus, en tant que société, en tant qu’êtres vivants.

L’exposition réunit quatre œuvres, conçues spécialement pour la Galerie de Rohan. Chaque œuvre évoque la notion de trace celle que nous laissons sur le monde, sur les autres, mais aussi l’empreinte que le monde laisse sur nous en retour. Qu’elle soit lumineuse ou algorithmique, cette trace dialogue avec une variété de temporalités, de l’éphémère d’un tweet à la lenteur millénaire d’un phénomène géologique.

Dans un monde traversé par l’incertitude, Parse/Error explore une esthétique de la lenteur, du silence et de la contemplation. Il crée un espace méditatif où chacun peut questionner sa propre matérialité, sa présence au monde. Ici, l’interactivité devient intime, presque imperceptible, afin de mieux interroger notre relation au numérique, non plus comme une simple interface, mais comme un vecteur de poésie, un outil d’ancrage autant que de réflexion.

PRÉSENCE n’apporte pas de réponse. Elle questionne, elle suggère, elle effleure. Elle ouvre un espace d’écoute, de sensation, d’émotions. Elle nous rappelle que dans l’invisible, dans l’infime, ou dans le tumulte, quelque chose de profondément humain subsiste. Dans ce calme retrouvé, une forme nouvelle de présence à soi et au monde peut renaître. .

