Exposition Présences 3ème édition Rendez-vous au pied de la statue de Duperré sur le vieux port. Les artistes accompagnent ensuite les visiteurs jusqu’au lieu de l’exposition. La Rochelle

Rendez-vous au pied de la statue de Duperré sur le vieux port. Les artistes accompagnent ensuite les visiteurs jusqu’au lieu de l’exposition. Quai Duperré La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-11 19:00:00

2025-11-08 2025-11-15

3 artistes vous donnent rendez-vous sur le vieux port pour vous mener ensuite jusqu’au lieu de cette exposition.

YOSHKA Broderies, Bérénice FOURMY sculptures, Stéphane ROBIN photographies.

English : Exhibition Présences 3ème édition

3 artists will meet you at the old port and lead you to the exhibition venue.

YOSHKA Embroideries, Bérénice FOURMY sculptures, Stéphane ROBIN photographs.

German : Ausstellung Présences 3ème édition

3 Künstler treffen sich mit Ihnen am alten Hafen, um Sie anschließend zum Ort dieser Ausstellung zu führen.

YOSHKA Stickereien, Bérénice FOURMY Skulpturen, Stéphane ROBIN Fotografien.

Italiano :

3 artisti vi incontreranno al porto vecchio per condurvi alla sede della mostra.

Ricami YOSHKA, sculture Bérénice FOURMY, fotografie Stéphane ROBIN.

Espanol : Exposicion Présences 3ème édition

3 artistas le recibirán en el puerto viejo para conducirle al lugar de la exposición.

Bordados YOSHKA, esculturas Bérénice FOURMY, fotografías Stéphane ROBIN.

