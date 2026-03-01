Exposition Présences Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer
Exposition Présences
Place du 18 juin 1940 Galerie d’art Le Trianon Lion-sur-Mer Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 14:00:00
fin : 2026-03-19 19:00:00
2026-03-13
Venez découvrir cette nouvelle exposition d’Aurélien et Brigitte Comte: Photographie et d’Eliane Bellanger et Philippe Letellier: sculpture.
Place du 18 juin 1940 Galerie d’art Le Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com
English : Exposition Présences
Come and discover this new exhibition by Aurélien and Brigitte Comte: photography and Eliane Bellanger and Philippe Letellier: sculpture.
