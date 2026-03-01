Exposition Présences Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Exposition Présences

Place du 18 juin 1940 Galerie d’art Le Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 14:00:00

fin : 2026-03-19 19:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Venez découvrir cette nouvelle exposition d’Aurélien et Brigitte Comte: Photographie et d’Eliane Bellanger et Philippe Letellier: sculpture.

Venez découvrir cette nouvelle exposition d’Aurélien et Brigitte Comte: Photographie et d’Eliane Bellanger et Philippe Letellier: sculpture. .

Place du 18 juin 1940 Galerie d’art Le Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Présences

Come and discover this new exhibition by Aurélien and Brigitte Comte: photography and Eliane Bellanger and Philippe Letellier: sculpture.

L’événement Exposition Présences Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Caen la Mer