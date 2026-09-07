Exposition « Prêts », la chapelle du bon pasteur, Draguignan

Informations pratiques

Exposition « Prêts » 19 et 20 septembre la chapelle du bon pasteur Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez « Prêts » la nouvelle exposition à la Chapelle du Bon Pasteur. Cette année, les adhérents de l’Artothèque sont à l’honneur. Ils deviennent les commissaires de l’exposition. Découvrez leurs coups de cœurs et leur dialogue avec leurs choix.

la chapelle du bon pasteur 15 rue Joseph Roumanille, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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