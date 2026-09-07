Exposition « Prêts », la chapelle du bon pasteur, Draguignan
samedi 19 septembre 2026 · la chapelle du bon pasteur · Draguignan
Informations pratiques
Exposition « Prêts » 19 et 20 septembre la chapelle du bon pasteur Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez « Prêts » la nouvelle exposition à la Chapelle du Bon Pasteur. Cette année, les adhérents de l’Artothèque sont à l’honneur. Ils deviennent les commissaires de l’exposition. Découvrez leurs coups de cœurs et leur dialogue avec leurs choix.
la chapelle du bon pasteur 15 rue Joseph Roumanille, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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© Artothèque
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