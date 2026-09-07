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Exposition « Prêts », la chapelle du bon pasteur, Draguignan

samedi 19 septembre 2026 · la chapelle du bon pasteur · Draguignan

Exposition « Prêts », la chapelle du bon pasteur, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
la chapelle du bon pasteur
Adresse
15 rue Joseph Roumanille, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Exposition « Prêts » 19 et 20 septembre la chapelle du bon pasteur Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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la chapelle du bon pasteur 15 rue Joseph Roumanille, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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