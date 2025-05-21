Exposition « Prière de TOUCHER et dans l’œil du musée » Musée du Colombier Alès

Exposition « Prière de TOUCHER et dans l’œil du musée » 21 mai 2025 – 5 janvier 2026 Musée du Colombier Gard

Début : 2025-05-21T14:00:00 – 2025-05-21T18:00:00

Fin : 2026-01-05T14:00:00 – 2026-01-05T18:00:00

Pour clôturer le cycle autour des 5 sens, que le musée du Colombier a entamé en juin 2024, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les collections du musée à travers la vue et le toucher. Privé d’un de ces sens comment appréhenderiez-vous les œuvres d’art ? Grâce à des dispositifs en autonomie, vous pourrez vous mettre dans la peau d’un daltonien, palper les textures d’un tableau ou encore deviner une œuvre uniquement en la touchant… Des activités ludiques et pédagogiques qui vous amuserons, vous étonnerons et vous surprendrons !

À découvrir à partir du 21 mai 2025 jusqu’au 4 janvier 2026.

Accès libre

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr

Une installation sensorielle gratuite dans les collections du Musée du Colombier. 5 sens collections