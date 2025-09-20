Exposition : Prière de toucher ! Musée du Colombier Alès

Exposition : Prière de toucher ! Musée du Colombier Alès samedi 20 septembre 2025.

Exposition : Prière de toucher ! 20 et 21 septembre Musée du Colombier Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️‍ ️ Expérience sensorielle au musée du Colombier

Pour clôturer le cycle autour des 5 sens, entamé en juin 2024, le musée du Colombier vous invite à redécouvrir ses collections par la vue et le toucher.

Privés de l’un de ces sens, comment appréhenderiez-vous les œuvres ? Grâce à des dispositifs en autonomie, mettez-vous dans la peau d’un daltonien, palpez les textures d’un tableau ou devinez une œuvre simplement en la touchant.

Des activités ludiques, pédagogiques et surprenantes, à découvrir jusqu’au 4 janvier 2026.

Musée du Colombier Passage du Colombier, 30100 Alès, France Alès 30100 Gard Occitanie 0466863040 http://www.museeducolombier.fr Pièces archéologiques du paléolithique moyen à l’âge de bronze et du fer. Peintures du XVIe siècle, avec le célèbre triptyque « La Trinité » de Jean Bellegambe ou « La Mer » et « La Terre » de Brueghel de Velours. Peintures des écoles du Nord, italienne et française du XVIIe au XIXe siècles. Céramiques de Jean Mayodon et sculptures de Marcel Mérignargues. Collection sur le vieil Alès ainsi que la collection complète d’un maître ferronnier alèsien, André Broussard.

Le Colombier est dans tous les sens sens toucher

©VDE Colombier