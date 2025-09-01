Exposition: Primates, Bestioles… Rue de Gontaut Biron Pau

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-15

2025-09-01

Double exposition:

Pierre Biver: dessins crayons pastel sur fond noir et peintures à l’huile.

Thème: les primates depuis les grands singes jusqu’à l’humain d’aujourd’hui.

Sergio Saraza: sculptures avec materiaux de récupération (up-cycling) sur le thème animalier.

Vernissage le 05/09/2025 à partir de 18h30 .

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 56 66

