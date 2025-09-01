Exposition: Primates, Bestioles… Rue de Gontaut Biron Pau
Exposition: Primates, Bestioles… Rue de Gontaut Biron Pau lundi 1 septembre 2025.
Exposition: Primates, Bestioles…
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-15
Date(s) :
2025-09-01
Double exposition:
Pierre Biver: dessins crayons pastel sur fond noir et peintures à l’huile.
Thème: les primates depuis les grands singes jusqu’à l’humain d’aujourd’hui.
Sergio Saraza: sculptures avec materiaux de récupération (up-cycling) sur le thème animalier.
Vernissage le 05/09/2025 à partir de 18h30 .
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 56 66
English : Exposition: Primates, Bestioles…
German : Exposition: Primates, Bestioles…
Italiano :
Espanol : Exposition: Primates, Bestioles…
L’événement Exposition: Primates, Bestioles… Pau a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Pau