Exposition printanière d’artisanat local L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Exposition printanière d’artisanat local

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-04-15

De nouvelles créations visibles et disponibles à la vente à L’îlot à partir du 15 avril

• Des mobiles ethniques (fil de cuivre et perles), suspensions florales à partir de matériaux naturels (branches, pommes de pin…) et recyclés (perles, cartons…), bouquets de fleurs avec ces mêmes matériaux. Tout ça, fabriqué avec amour entièrement à la main.

Par Anne Le Sidaner, “Artis’Anne”, Ornans.

• Des pièces uniques en textile, made in France, upcycling.

Par Amandine Tomaselli, “La Fabric Fait Pas Dans La Dentelle” (mode éco-responsable, atelier-shop, friperie vintage, créations originales, personnalisation de vêtements, cours de couture), Besançon.

On espère que ça va vous plaire ! .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Exposition printanière d’artisanat local

L’événement Exposition printanière d’artisanat local Ornans a été mis à jour le 2026-03-27 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)