Exposition printanière d’artisanat local L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans
Exposition printanière d’artisanat local L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans mercredi 15 avril 2026.
Exposition printanière d’artisanat local
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-04-15
De nouvelles créations visibles et disponibles à la vente à L’îlot à partir du 15 avril
• Des mobiles ethniques (fil de cuivre et perles), suspensions florales à partir de matériaux naturels (branches, pommes de pin…) et recyclés (perles, cartons…), bouquets de fleurs avec ces mêmes matériaux. Tout ça, fabriqué avec amour entièrement à la main.
Par Anne Le Sidaner, “Artis’Anne”, Ornans.
• Des pièces uniques en textile, made in France, upcycling.
Par Amandine Tomaselli, “La Fabric Fait Pas Dans La Dentelle” (mode éco-responsable, atelier-shop, friperie vintage, créations originales, personnalisation de vêtements, cours de couture), Besançon.
On espère que ça va vous plaire ! .
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Exposition printanière d’artisanat local
L’événement Exposition printanière d’artisanat local Ornans a été mis à jour le 2026-03-27 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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