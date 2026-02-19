[Exposition] Printemps des artistes 2e édition

Rue Vaillant Radiologue Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-30 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Honneur aux artistes locaux !

Une exposition qui permet de mettre en avant différents styles et différentes techniques de peinture, telles que la peinture à l’acrylique, l’aquarelle, la peinture sur bois ou encore la peinture à l’huile mais aussi des poèmes, des sculptures…

Des talents locaux qui bénéficient d’une belle visibilité avec ce salon, des rencontres et des démonstrations.

-> Vernissage le samedi 28 mars à 11h au Gymnase Charles de Gaulle (Accès libre)

Rue Vaillant Radiologue Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 34 45 23 50 billetterie@ville-meu.fr

English :

Honoring local artists!

An exhibition showcasing different painting styles and techniques, including acrylic, watercolor, wood and oil painting, as well as poems, sculptures?

Local talents benefit from the show?s visibility, meetings and demonstrations.

-> Opening on Saturday March 28 at 11am at the Gymnase Charles de Gaulle (Free admission)

L’événement [Exposition] Printemps des artistes 2e édition Méru a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre