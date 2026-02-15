Exposition Printemps des Rillettes 2026 Tout le monde aime les rillettes ! Mamers

Exposition Printemps des Rillettes 2026 Tout le monde aime les rillettes !

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-30

Dans le cadre du Printemps des Rillettes 2026, Mamers ville officielle ville en fête

Dans le cadre du Printemps des Rillettes, l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers propose une exposition de photographies. Venez découvrir des portraits d’un genre inhabituel des enfants, des femmes et des hommes saisis dans un geste simple et gourmand, une tartine de rillettes à la bouche, comme un clin d’œil complice à cette fête populaire.

Cette exposition s’inscrit pleinement dans la 9e édition du Printemps des Rillettes, qui fait de Mamers la Ville Officielle 2026 . À travers ces images décalées et conviviales, l’Office de Tourisme souhaite marquer son engagement aux côtés de la Ville, des commerçants, des associations et de la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises pour célébrer ensemble ce temps fort, festif et fédérateur.

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers du 4 au 30 mars 2026 Entrée libre –

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

samedi de 10h à 12h. Fermé les mardis, dimanches et jours fériés. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

As part of Printemps des Rillettes 2026, Mamers official town town festival

