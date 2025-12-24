EXPOSITION PRIS DANS LA TOILE, IMPACT NUMÉRIQUE, Grenade

EXPOSITION PRIS DANS LA TOILE, IMPACT NUMÉRIQUE

La bibliothèque municipale de Grenade vous propose une nouvelle exposition documentaire Pris dans la toile, impact numérique !

Avec Internet, les médias se sont transformés. Dans ce paysage médiatique de plus en plus vaste, l’image est devenue essentielle. Les réseaux sociaux ont libéré la parole et décentralisé la discussion, et les médias traditionnels ont perdu le monopole de l’information. Cette exposition en deux parties, prêtée par la Médiathèque Départementale, permet de réaliser ce qu’est une information fiable et vérifiée, et comment, à travers les réseaux sociaux, chaque utilisateur peut devenir volontairement, ou pas, un acteur de l’information.

Des animations, sur inscription auprès de la bibliothèque, viennent compléter cette exposition :

Vendredi 6 Février, à 20h00 (Public : Ado- Adulte) :

Conférence-Débat avec Stéphanie Messal, anthropologue spécialisée dans les usages numériques. Lors de cette conférence-débat, un rappel historique sera fait sur les origines des intelligences artificielles. Seront évoqués, le fonctionnement et les usages des IA génératives d’aujourd’hui. Enfin, le débat pourra aborder les transformations sociétales importantes à venir, du fait de l’utilisation des IA.

Mercredi 11 Février, de 15h00 à 18h00 (Public : de 10 à 16 ans)

Cosmox , un jeu d’éducation aux médias pour les ados : Débusque les infox en astronomie ! Animation proposée par Les Francas et l’Association française d’astronomie, avec le soutien de la Médiathèque Départementale. À quelques heures du bouclage du magazine Ciel & Monospace , le rédacteur en chef a signalé des fausses informations dans plusieurs articles. Les participants, devenus journalistes scientifiques, devront les trouver et les remplacer, en utilisant notamment le réseau social Weezer (copie conforme de Twitter en version fermée).

Mercredi 25 Février, de 14h00 à 15h30 (Public de 9 à 12 ans)

Dans la peau d’un journaliste , animé par une conseillère numérique de la Médiathèque Départementale Atelier d’éducation aux médias pour les enfants, pour découvrir les métiers de la presse et les bases du journalisme.

Mercredi 25 Février de 16h00 à 17h30 (Public : à partir de 10 ans, accompagné d’un adulte) :

Atelier (sur ordinateur) sur les usages du numérique, animé par une conseillère numérique de la Médiathèque Départementale Mieux gérer et comprendre le numérique en famille, équilibrer son temps d’écran, créer son identité numérique, se protéger sur le web, jouer en toute sécurité, protéger son smartphone, être un utilisateur responsable, … 0 .

English :

The Grenada municipal library is pleased to present a new documentary exhibition: Caught in the web, digital impact !

