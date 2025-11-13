Exposition prix d’Art Robert Schuman 2025 Ecole Supérieure d’Art de Lorraine ESAL Metz

Exposition prix d’Art Robert Schuman 2025

Inauguration le 13 novembre

— 18h30 vernissage et remise de prix à l’École Supérieure d’Art de Lorraine

— 17h30 performance à la Galerie Octave Cowbell

Lieux

Galerie Octave Cowbell, rue du change, Metz

Galerie de l’ÉSAL, 1, rue de la citadelle, Metz

Galerie d’exposition de l’Arsenal Jean-Marie Rausch, 3 av. Ney, Metz

Crée en 1991, le Prix d’Art Robert Schuman est une manifestation culturelle biennale organisée à tour de rôle par les villes de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves (villes du réseau Quattropole). Son objectif est d’encourager la création artistique contemporaine en mettant en avant les artistes et les projets de cette région transfrontalière.

Cette édition 2025 met en avant 16 artistes dans trois lieux messins¿: la galerie de l’École Supérieure d’Art de Lorraine, la galerie de l’Arsenal et la galerie Octave Cowbell. Ces trois expositions interrogent les corps et leurs espaces de vie, sociaux, culturels, personnels et sensibles, les récits intimes ou encore les objets — parfois quotidiens — et la mémoire dont ils sont les traces.

Le Prix consiste en la remise d’une dotation de 10 000 euros à un·e lauréat·e désigné·e par un jury le 13 novembre 2025, jour du vernissage.

L’exposition sera ouverte au public du 14 novembre 2025 au 11 janvier 2026, offrant un panorama riche, engagé et pluriel de la scène artistique contemporaine transfrontalière.

Les commissaires artistiques de cette édition sont

• Metz Élia Biezunski

• Luxembourg Liliana Francisco et Steve Cruz

• Sarrebruck Shannon Luka

• Trèves Larissa Wesp

Un catalogue d’exposition sera distribué à l’occasion du vernissage.

L’ÉSAL , un partenaire pleinement investi

L’École Supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) est pleinement investie dans cette édition messine du Prix. Acteur incontournable de la scène artistique locale et transfrontalière, l’école contribue à plusieurs niveaux¿:

— La direction artistique et communication visuelle sont assurées par Elamine Maecha, designer (BURO-GDS) et enseignant en design éditorial. Pour ce projet, il collabore avec Jiayi Yu, diplômée de l’ÉSAL en 2022 ;

— La coordination du prix est confiée à Antonin Jousse, en collaboration avec Shabnam Rahimian, cofondatrice de l’association La Ligne ouverte. Antonin Jousse est enseignant à l’ÉSAL en design numérique et artiste.

Enfin, deux artistes sélectionné·es par Élia Biezunski, dont les noms seront dévoilés prochainement, sont issu·es de l’école.

Site internet du Prix d'Art Robert Schuman 2025

Tout public

0 .

Ecole Supérieure d’Art de Lorraine ESAL 1 rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 61 30

English :

Opening on November 13

? 6:30pm: vernissage and awards ceremony at École Supérieure d?Art de Lorraine

? 5:30pm: performance at Galerie Octave Cowbell

Venue

Galerie Octave Cowbell, rue du change, Metz

Galerie de l’ÉSAL, 1, rue de la citadelle, Metz

Galerie d?exposition de l?Arsenal Jean-Marie Rausch, 3 av. Ney, Metz

Created in 1991, the Prix d?Art Robert Schuman is a biennial cultural event organized in turn by the cities of Luxembourg, Metz, Saarbrücken and Trier (cities in the Quattropole network). Its aim is to encourage contemporary artistic creation by showcasing artists and projects from this cross-border region.

This 2025 edition showcases 16 artists at three venues in Metz: the École Supérieure d?Art de Lorraine gallery, the Arsenal gallery and the Octave Cowbell gallery. These three exhibitions explore bodies and their social, cultural, personal and sensitive living spaces, intimate narratives and sometimes everyday objects and the memory of which they are traces.

The prize consists of an endowment of 10,000 euros to a winner chosen by a jury on November 13, 2025, the day of the opening.

The exhibition will be open to the public from November 14, 2025 to January 11, 2026, offering a rich, committed and plural panorama of the contemporary cross-border art scene.

The artistic curators for this edition are

? Metz Élia Biezunski

? Luxembourg: Liliana Francisco and Steve Cruz

? Saarbrücken: Shannon Luka

? Trier: Larissa Wesp

An exhibition catalog will be distributed at the opening.

ÉSAL , a fully committed partner

The École Supérieure d?Art de Lorraine (ÉSAL) is fully committed to this edition of the Prix messine. A key player in the local and cross-border art scene, the school is contributing on several levels¿:

? Art direction and visual communication are handled by Elamine Maecha, designer (BURO-GDS) and editorial design teacher. For this project, he is collaborating with Jiayi Yu, who graduated from ÉSAL in 2022;

? The prize is coordinated by Antonin Jousse, in collaboration with Shabnam Rahimian, co-founder of the association La Ligne ouverte. Antonin Jousse is a digital design teacher and artist at ÉSAL.

Finally, two artists selected by Élia Biezunski, whose names will be announced shortly, are graduates of the school.

Robert Schuman Art Prize 2025 website

@robertschuman_art

German :

Eröffnung am 13. November

? 18.30 Uhr: Vernissage und Preisverleihung in der École Supérieure d’Art de Lorraine

? 17.30 Uhr: Performance in der Galerie Octave Cowbell

Orte:

Galerie Octave Cowbell, rue du change, Metz

Galerie der ÉSAL, 1, rue de la citadelle, Metz

Galerie d’exposition de l’Arsenal Jean-Marie Rausch, 3 av. Ney, Metz

Der 1991 ins Leben gerufene Robert-Schuman-Kunstpreis ist eine alle zwei Jahre stattfindende Kulturveranstaltung, die abwechselnd von den Städten Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier (Städte des Quattropole-Netzwerks) organisiert wird. Ziel des Preises ist es, das zeitgenössische Kunstschaffen zu fördern, indem Künstler und Projekte aus dieser grenzüberschreitenden Region in den Vordergrund gestellt werden.

In der Ausgabe 2025 werden 16 Künstler an drei Orten in Metz vorgestellt: in der Galerie der École Supérieure d’Art de Lorraine, der Galerie de l’Arsenal und der Galerie Octave Cowbell. Die drei Ausstellungen befassen sich mit Körpern und ihren sozialen, kulturellen, persönlichen und sensiblen Lebensräumen, mit intimen Erzählungen oder auch mit manchmal alltäglichen Gegenständen und der Erinnerung, deren Spuren sie sind.

Der Preis besteht aus einem Preisgeld von 10.000 Euro für eine/n Preisträger/in, die/der von einer Jury am 13. November 2025, dem Tag der Ausstellungseröffnung, bestimmt wird.

Die Ausstellung ist vom 14. November 2025 bis zum 11. Januar 2026 für das Publikum geöffnet und bietet einen reichhaltigen, engagierten und pluralistischen Überblick über die grenzüberschreitende zeitgenössische Kunstszene.

Die künstlerischen Kuratoren dieser Ausgabe sind

? Metz: Élia Biezunski

? Luxemburg: Liliana Francisco und Steve Cruz

? Saarbrücken: Shannon Luka

? Trier: Larissa Wesp

Ein Ausstellungskatalog wird anlässlich der Vernissage verteilt.

Die ÉSAL , ein voll investierter Partner

Die École Supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) beteiligt sich voll und ganz an der Metzer Ausgabe des Preises. Als unumgänglicher Akteur der lokalen und grenzüberschreitenden Kunstszene leistet die Schule einen Beitrag auf mehreren Ebenen¿:

? Die künstlerische Leitung und die visuelle Kommunikation werden von Elamine Maecha, Designer (BURO-GDS) und Dozent für Editorial Design, übernommen. Für dieses Projekt arbeitet er mit Jiayi Yu zusammen, die 2022 ihren Abschluss an der ÉSAL machen wird;

? Die Koordination des Preises obliegt Antonin Jousse in Zusammenarbeit mit Shabnam Rahimian, Mitbegründerin der Vereinigung La Ligne ouverte. Antonin Jousse ist Lehrer für digitales Design an der ÉSAL und Künstler.

Zwei von Élia Biezunski ausgewählte Künstlerinnen und Künstler, deren Namen in Kürze bekannt gegeben werden, sind Absolventinnen und Absolventen der Schule.

Website des Robert-Schuman-Kunstpreises 2025

@robertschuman_art

Italiano :

Inaugurazione il 13 novembre:

18.30: ricevimento di apertura e cerimonia di premiazione presso l’École Supérieure d’Art de Lorraine

ore 17.30: performance alla Galerie Octave Cowbell

Sede:

Galerie Octave Cowbell, rue du change, Metz

Galleria ÉSAL, 1, rue de la citadelle, Metz

Galerie d’exposition de l’Arsenal Jean-Marie Rausch, 3 av. Ney, Metz

Creato nel 1991, il Premio d’arte Robert Schuman è un evento culturale biennale organizzato a turno dalle città di Lussemburgo, Metz, Saarbrücken e Trier (città della rete Quattropole). Il suo obiettivo è incoraggiare la creazione artistica contemporanea mettendo in luce artisti e progetti di questa regione transfrontaliera.

Questa edizione 2025 presenta 16 artisti in tre sedi a Metz: la galleria dell’École Supérieure d’Art de Lorraine, la galleria Arsenal e la galleria Octave Cowbell. Le tre mostre esplorano i corpi e gli spazi in cui vivono sociali, culturali, personali e sensibili così come le narrazioni intime e gli oggetti talvolta quotidiani e la memoria di cui sono traccia.

Il premio consiste in un riconoscimento in denaro di 10.000 euro per un vincitore scelto da una giuria il 13 novembre 2025, giorno dell’inaugurazione.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 14 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, offrendo un panorama ricco, impegnato e plurale della scena artistica transfrontaliera contemporanea.

I curatori artistici di questa edizione sono

? Metz: Élia Biezunski

? Lussemburgo: Liliana Francisco e Steve Cruz

? Saarbrücken: Shannon Luka

? Treviri: Larissa Wesp

All’inaugurazione sarà distribuito un catalogo della mostra.

ÉSAL, un partner pienamente impegnato

L’École Supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) è pienamente impegnata in questa edizione del Premio a Metz. Attore chiave della scena artistica locale e transfrontaliera, la scuola contribuisce a diversi livelli¿:

? Elamine Maecha, designer (BURO-GDS) e insegnante di design editoriale, è responsabile della direzione artistica e della comunicazione visiva. Per questo progetto collabora con Jiayi Yu, diplomata all’ÉSAL nel 2022;

? Il premio è coordinato da Antonin Jousse, in collaborazione con Shabnam Rahimian, cofondatrice dell’associazione La Ligne ouverte. Antonin Jousse insegna design digitale all’ÉSAL ed è anche un artista.

Infine, due artisti selezionati da Élia Biezunski, i cui nomi saranno annunciati a breve, sono diplomati della scuola.

Sito web del Premio d'arte Robert Schuman 2025

@robertschuman_art

Espanol :

Inauguración el 13 de noviembre

? 18.30 h: recepción inaugural y entrega de premios en la Escuela Superior de Arte de Lorena

? 17.30 h: espectáculo en la Galerie Octave Cowbell

Lugar de celebración:

Galerie Octave Cowbell, rue du change, Metz

Galería ÉSAL, 1, rue de la citadelle, Metz

Galería de exposiciones del Arsenal Jean-Marie Rausch, 3 av. Ney, Metz

Creado en 1991, el Premio de Arte Robert Schuman es un acontecimiento cultural bienal organizado conjuntamente por las ciudades de Luxemburgo, Metz, Sarrebruck y Tréveris (ciudades de la red Quattropole). Su objetivo es fomentar la creación artística contemporánea poniendo de relieve a los artistas y proyectos de esta región transfronteriza.

Esta edición 2025 reúne a 16 artistas en tres lugares de Metz: la galería de la Escuela Superior de Arte de Lorena, la galería Arsenal y la galería Octave Cowbell. Las tres exposiciones exploran los cuerpos y los espacios en los que viven -sociales, culturales, personales y sensibles-, así como las narraciones íntimas y los objetos -a veces cotidianos- y la memoria de la que son huellas.

El premio consiste en una dotación económica de 10.000 euros a un ganador elegido por un jurado el 13 de noviembre de 2025, día de la inauguración.

La exposición estará abierta al público del 14 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026, ofreciendo un panorama rico, comprometido y plural del panorama artístico transfronterizo contemporáneo.

Los comisarios artísticos de esta edición son

? Metz: Élia Biezunski

? Luxemburgo: Liliana Francisco y Steve Cruz

? Sarrebruck: Shannon Luka

? Tréveris: Larissa Wesp

En la inauguración se distribuirá un catálogo de la exposición.

ÉSAL , un socio plenamente comprometido

La École Supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) está plenamente comprometida con esta edición del Premio en Metz. Actor clave en la escena artística local y transfronteriza, la escuela contribuye a varios niveles¿:

? Elamine Maecha, diseñadora (BURO-GDS) y profesora de diseño editorial, se encarga de la dirección artística y la comunicación visual. Para este proyecto, colabora con Jiayi Yu, que se graduó en ÉSAL en 2022;

? El premio está coordinado por Antonin Jousse, en colaboración con Shabnam Rahimian, cofundadora de la asociación La Ligne ouverte. Antonin Jousse es profesor de diseño digital en ÉSAL y artista.

Por último, dos artistas seleccionados por Élia Biezunski, cuyos nombres se anunciarán próximamente, son licenciados de la escuela.

Página web del Premio de Arte Robert Schuman 2025

@robertschuman_art

