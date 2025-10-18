Exposition Prix Jeunes talents en architecture 2025 École nationale supérieure d’architecture de Bretagne Rennes

communication@rennes.archi.fr

Début : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T13:00

Fin : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T13:00

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB)

https://www.rennes.archi.fr/

> Exposition du Prix Jeunes talents en architecture 2025 de la Ville de Rennes

Accueil du public en continu de 9h00 à 13h00 (fermeture des portes)

Suite du programme…

> Visites guidées de l’ENSAB de 9h30 à 12h30

> Projections vidéos

Le Prix Jeunes talents en architecture, créé en 2010 par la ville de Rennes, constitue un maillon essentiel de la politique de la ville de Rennes pour favoriser l’émergence de jeunes architectes sur le territoire.

École nationale supérieure d'architecture de Bretagne 44 Boulevard de Chézy, 35064 Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne

© ENSAB_MC_ENSAB_service_communication