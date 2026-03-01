EXPOSITION PROFILS DE FEMMES Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION PROFILS DE FEMMES

Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-05 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’association Retz’Activités vous propose une exposition sur les femmes dans leur diversité.

Le vernissage aura lieu jeudi 5 mars à 18h.

Horaires de l’exposition

Jeudi et vendredi de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Entrée libre. .

Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 39 89 50 association@retzactivites.net

