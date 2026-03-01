EXPOSITION PROFILS DE FEMMES Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins
EXPOSITION PROFILS DE FEMMES Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins jeudi 5 mars 2026.
EXPOSITION PROFILS DE FEMMES
Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-03-05 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’association Retz’Activités vous propose une exposition sur les femmes dans leur diversité.
Le vernissage aura lieu jeudi 5 mars à 18h.
Horaires de l’exposition
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée libre. .
Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 39 89 50 association@retzactivites.net
