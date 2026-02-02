Exposition & projection À la découverte des chauves-souris à Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine

Exposition & projection À la découverte des chauves-souris à Bar-sur-Seine

Dans le cadre de l’exposition photos Les Sirènes de la Nuit présentée à la médiathèque Goncourt du 28 Mars au 25 Avril, l’association Aster Alba a le plaisir de vous inviter à un événement consacré aux chauves-souris, en compagnie de Tanguy Stoecklé, photographe, cinéaste et spécialiste des chiroptères.

Projection du film “Une vie de Grand Rhinolophe” le Dimanche 29 Mars à 17h à L’Art en Seine.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur.

Un événement pour découvrir la vie mystérieuse de ces mammifères nocturnes emblématiques de notre territoire.

Participation libre. Sur réservation. .

