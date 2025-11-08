Exposition projection dédicace Le Bourg Fleury-la-Montagne
Exposition projection dédicace Le Bourg Fleury-la-Montagne samedi 8 novembre 2025.
Exposition projection dédicace
Le Bourg Bibliothèque Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 17:00:00
fin : 2025-11-08 18:30:00
Date(s) :
2025-11-08
La bibliothèque de Fleury et M. Guinard vous proposent une soirée d’échange autour de la parution du livre Une famille dans la tourmente Marcigny 1939-1945 avec des archives et photographies. .
Le Bourg Bibliothèque Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 65 38 48 34 mairiedefleury@orange.fr
English : Exposition projection dédicace
German : Exposition projection dédicace
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition projection dédicace Fleury-la-Montagne a été mis à jour le 2025-10-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III