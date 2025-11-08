Exposition projection dédicace Le Bourg Fleury-la-Montagne

Exposition projection dédicace

Le Bourg Bibliothèque Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 18:30:00

Date(s) :

2025-11-08

La bibliothèque de Fleury et M. Guinard vous proposent une soirée d’échange autour de la parution du livre Une famille dans la tourmente Marcigny 1939-1945 avec des archives et photographies. .

Le Bourg Bibliothèque Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 65 38 48 34 mairiedefleury@orange.fr

