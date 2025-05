Exposition Projet Niklaguernica – Salle des Jardins du Roc Granville, 20 mai 2025 10:00, Granville.

Manche

Exposition Projet Niklaguernica Salle des Jardins du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-20 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-20

NIQUELAGUERNICA.

L’Atelier de la Haute Ville est un lieu de création et d’exposition artistique, à Granville, dans la Manche. L’artiste peintre Irene Hafliger y présente ses œuvres, et dispense également des cours à l’année et des stages de peinture pendant les vacances.

Chaque année, les élèves de son atelier présentent leur travail lors d’une exposition collective. Elle se tiendra du 20 au 25 mai 2025, dans la salle des Jardins du Roc, dans la Haute Ville, site historique de Granville.

A cette occasion, ils présenteront cette année une œuvre collective ambitieuse une variation sur le thème de Guernica de Pablo Picasso !

En ces temps troubles où les canons tonnent à nouveau au cœur de l’Europe, leur projet est de transcender les émotions négatives en transformant une fresque décrivant un acte barbare en une ode à la paix et à la joie.

Chaque participant a utilisé une toile de 40×40 cm reprenant un morceau du graphisme original de Picasso pour son interprétation, et les 28 carrés ainsi réalisés ont été assemblés pour créer un grand patchwork coloré de 160×280 cm.

Réalisée en techniques mixtes selon l’envie et l’inspiration de chacun, vous y trouverez notamment huile, acrylique, pastel, feutre, collages, textile, végétal, plumes, perles…

L’œuvre ainsi obtenue sera vendue aux enchères lors du vernissage de l’exposition, le vendredi 23 mai, à 19h.

La somme récoltée sera reversée à l’association Les Mots Bleus , qui a pour mission l’alphabétisation des étrangers en France, dont des réfugiés de divers conflits dans le monde. Il sera possible d’assister aux enchères par téléphone, pour les personnes intéressées qui ne pourront être sur place. Cette œuvre de grand format pourrait trouver sa place autant dans une collectivité, de par sa vocation pédagogique, que chez un particulier… pourvu qu’il ait un grand mur disponible !

Pour toutes questions et participer à ces enchères, vous pouvez prendre contact

Irene Hafliger L’Atelier de la Haute Ville -2 rue Cambernon 50400 Granville 06 20 08 13 84 hafligerirene@gmail.com.

Horaires de l’exposition tous les jours de 10h à 18h

Salle des Jardins du Roc 1B Rue Saint-Jean

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 20 08 13 84 hafligerirene@gmail.com

English : Exposition Projet Niklaguernica

NIQUELAGUERNICA.

L’Atelier de la Haute Ville is an artistic creation and exhibition space in Granville, in the Manche region of France. Painter Irene Hafliger exhibits her work there, and also offers year-round courses and painting workshops during the vacations.

Every year, the students in her studio present their work at a group exhibition. The exhibition will run from May 20 to 25, 2025, in the Jardins du Roc hall in Granville?s historic Haute Ville.

This year, they will be presenting an ambitious collective work: a variation on the theme of Pablo Picasso’s Guernica!

In these troubled times, when the guns are once again firing in the heart of Europe, their project is to transcend negative emotions by transforming a fresco depicting a barbaric act into an ode to peace and joy.

Each participant used a 40×40 cm canvas with a piece of Picasso?s original artwork for his or her interpretation, and the 28 squares thus created were assembled to create a large, colorful patchwork measuring 160×280 cm.

Created in mixed media according to each participant?s inspiration, you?ll find oil, acrylic, pastel, felt, collage, textile, vegetable, feathers, beads and more!

The resulting work will be auctioned off at the exhibition opening on Friday, May 23, at 7pm.

The proceeds will be donated to the association « Les Mots Bleus », whose mission is to promote literacy among foreigners in France, including refugees from various conflicts around the world. For those unable to attend in person, it will be possible to attend the auction by telephone. This large-format work of art could find its place in a community, thanks to its educational vocation, as well as in a private home? provided it has a large wall available!

If you have any questions or would like to take part in the auction, please contact

Irene Hafliger L?Atelier de la Haute Ville -2 rue Cambernon 50400 Granville 06 20 08 13 84 hafligerirene@gmail.com.

Exhibition times: daily from 10am to 6pm

German :

NIQUELAGUERNICA.

Das Atelier de la Haute Ville ist ein Ort für Kunst und Ausstellungen in Granville im Departement Manche. Die Malerin Irene Hafliger stellt hier ihre Werke aus und bietet außerdem ganzjährige Kurse und Ferienkurse an.

Jedes Jahr stellen die Schülerinnen und Schüler ihres Ateliers ihre Arbeiten in einer Gruppenausstellung vor. Die Ausstellung findet vom 20. bis 25. Mai 2025 im Saal der Jardins du Roc in der Haute Ville, der historischen Stätte von Granville, statt.

Bei dieser Gelegenheit werden sie dieses Jahr ein ehrgeiziges Gemeinschaftswerk präsentieren: eine Variation des Themas Guernica von Pablo Picasso!

In diesen unruhigen Zeiten, in denen die Kanonen wieder im Herzen Europas donnern, ist es ihr Projekt, negative Emotionen zu überwinden, indem sie ein Fresko, das einen barbarischen Akt beschreibt, in eine Ode an den Frieden und die Freude verwandeln.

Jeder Teilnehmer verwendete eine 40×40 cm große Leinwand, die ein Stück von Picassos Originalgrafik für seine Interpretation aufnahm. Die 28 so entstandenen Quadrate wurden zu einem großen, farbenfrohen Patchwork von 160×280 cm zusammengefügt.

Die Arbeiten wurden je nach Lust und Laune in gemischten Techniken angefertigt und umfassen Öl, Acryl, Pastell, Filz, Collagen, Textilien, Pflanzen, Federn, Perlen?

Das so entstandene Werk wird bei der Eröffnung der Ausstellung am Freitag, den 23. Mai um 19 Uhr versteigert.

Der Erlös geht an den Verein « Les Mots Bleus », der sich die Alphabetisierung von Ausländern in Frankreich zur Aufgabe gemacht hat, darunter auch Flüchtlinge aus verschiedenen Konflikten in der Welt. Interessierte, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, per Telefon an der Auktion teilzunehmen. Dieses großformatige Kunstwerk könnte sowohl in einer Gemeinde (aufgrund seiner pädagogischen Funktion) als auch in einem Privathaushalt seinen Platz finden, sofern eine große Wand zur Verfügung steht

Wenn Sie Fragen haben oder an der Auktion teilnehmen möchten, können Sie sich mit uns in Verbindung setzen:

Irene Hafliger L’Atelier de la Haute Ville -2 rue Cambernon 50400 Granville 06 20 08 13 84 hafligerirene@gmail.com.

Öffnungszeiten der Ausstellung: täglich von 10 bis 18 Uhr

Italiano :

NIQUELAGUERNICA.

L’Atelier de la Haute Ville è un centro di creazione artistica e di esposizione a Granville, nel dipartimento della Manche. La pittrice Irene Hafliger espone le sue opere e organizza corsi durante l’anno e laboratori di pittura durante le vacanze.

Ogni anno, gli studenti del suo studio presentano i loro lavori in una mostra collettiva. La mostra si terrà dal 20 al 25 maggio 2025, nella sala Jardins du Roc della Haute Ville, il centro storico di Granville.

Quest’anno presenteranno un’ambiziosa opera collettiva: una variazione sul tema di Guernica di Pablo Picasso!

In questi tempi difficili, in cui le armi sparano di nuovo nel cuore dell’Europa, il loro progetto è quello di trascendere le emozioni negative trasformando un affresco che raffigura un atto barbarico in un’ode alla pace e alla gioia.

Ogni partecipante ha utilizzato una tela di 40×40 cm con un pezzo dell’opera originale di Picasso per la sua interpretazione, e i 28 quadrati così creati sono stati assemblati per creare un grande patchwork colorato di 160×280 cm.

Realizzati in tecnica mista secondo l’ispirazione di ciascun partecipante, troverete opere a olio, acrilico, pastello, feltro, collage, tessuti, piante, piume, perline?

Le opere ottenute saranno messe all’asta in occasione dell’anteprima della mostra, venerdì 23 maggio alle 19.00.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Les Mots Bleus, la cui missione è promuovere l’alfabetizzazione degli stranieri in Francia, compresi i rifugiati provenienti da vari conflitti nel mondo. Chi non potrà partecipare all’asta di persona potrà farlo per telefono. Quest’opera d’arte di grande formato potrebbe trovare posto sia in una comunità, per la sua vocazione educativa, sia in una casa privata, purché abbia una grande parete a disposizione!

Se avete domande o volete partecipare all’asta, contattateci:

Irene Hafliger L’Atelier de la Haute Ville -2 rue Cambernon 50400 Granville 06 20 08 13 84 hafligerirene@gmail.com.

Orario della mostra: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

NIQUELAGUERNICA.

El Atelier de la Haute Ville es un centro de creación artística y exposiciones situado en Granville, en el departamento de la Mancha. La pintora Irene Hafliger expone allí sus obras, y también imparte cursos durante todo el año y talleres de pintura durante las vacaciones.

Todos los años, los alumnos de su taller presentan sus obras en una exposición colectiva. La exposición tendrá lugar del 20 al 25 de mayo de 2025, en la sala Jardins du Roc de la Haute Ville, centro histórico de Granville.

Este año, presentarán una ambiciosa obra colectiva: ¡una variación sobre el tema del Guernica de Pablo Picasso!

En estos tiempos revueltos, en los que las armas vuelven a disparar en el corazón de Europa, su proyecto consiste en trascender las emociones negativas transformando un fresco que representa un acto de barbarie en una oda a la paz y la alegría.

Cada participante utilizó un lienzo de 40×40 cm con un fragmento de la obra original de Picasso para su interpretación, y los 28 cuadrados así creados se ensamblaron para crear un gran patchwork colorista de 160×280 cm.

Creados en técnica mixta según la inspiración de cada participante, encontrará obras en óleo, acrílico, pastel, fieltro, collage, textiles, plantas, plumas, abalorios?

Las obras resultantes se subastarán en el preestreno de la exposición, el viernes 23 de mayo a las 19.00 horas.

La recaudación se destinará a la asociación benéfica Les Mots Bleus, cuya misión es promover la alfabetización entre los extranjeros en Francia, incluidos los refugiados de diversos conflictos en todo el mundo. Quienes no puedan asistir en persona a la subasta podrán hacerlo por teléfono. Esta obra de arte de gran formato podría encontrar su lugar tanto en una colectividad, por su vocación pedagógica, como en un domicilio particular… ¡siempre que se disponga de una gran pared!

Si tiene alguna pregunta o desea participar en la subasta, póngase en contacto con nosotros:

Irene Hafliger L’Atelier de la Haute Ville -2 rue Cambernon 50400 Granville 06 20 08 13 84 hafligerirene@gmail.com.

Horario de la exposición: todos los días de 10.00 a 18.00 h

