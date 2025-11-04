Exposition Promenade des Arts au fil du Nahon Valençay
Exposition Promenade des Arts au fil du Nahon Valençay mardi 4 novembre 2025.
Exposition Promenade des Arts au fil du Nahon
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-04
Retrouvez les œuvres des artistes ayant exposé à Vicq-sur-Nahon.
.
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
English :
See the works of artists who have exhibited in Vicq-sur-Nahon.
German :
Hier finden Sie die Werke der Künstler, die in Vicq-sur-Nahon ausgestellt haben.
Italiano :
Vedere le opere degli artisti che hanno esposto a Vicq-sur-Nahon.
Espanol :
Vea las obras de los artistas que han expuesto en Vicq-sur-Nahon.
L’événement Exposition Promenade des Arts au fil du Nahon Valençay a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Pays de Valençay