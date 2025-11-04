Exposition Promenade des Arts au fil du Nahon Valençay

Exposition Promenade des Arts au fil du Nahon Valençay mardi 4 novembre 2025.

Exposition Promenade des Arts au fil du Nahon

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-04

Retrouvez les œuvres des artistes ayant exposé à Vicq-sur-Nahon.

.

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

See the works of artists who have exhibited in Vicq-sur-Nahon.

German :

Hier finden Sie die Werke der Künstler, die in Vicq-sur-Nahon ausgestellt haben.

Italiano :

Vedere le opere degli artisti che hanno esposto a Vicq-sur-Nahon.

Espanol :

Vea las obras de los artistas que han expuesto en Vicq-sur-Nahon.

L’événement Exposition Promenade des Arts au fil du Nahon Valençay a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Pays de Valençay