Exposition > Promenade des Remparts et Jardins Prélude Saint-Lô
Exposition > Promenade des Remparts et Jardins Prélude Saint-Lô mardi 5 mai 2026.
Exposition > Promenade des Remparts et Jardins Prélude
Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-05
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-05
Rendez-vous du 05 au 23 mai à la médiathèque de Saint-Lô pour l’exposition Promenade des Remparts et Jardins Prélude d’Anthony Lebrun !
Balade illustrée dont le fil conducteur est un poème en acrostiche inspiré et crée suivant la Promenade des Remparts et Jardins autour de l’Enclos à Saint-Lô. Chaque vers y décrit un lieu remarquable visible au fur et à mesure de la visite. De ces vers, des images mentales, plus personnelles, me sont apparues. J’en présente aujourd’hui le prélude, les 3 premières œuvres monumentales de cette balade, comme le début d’un commencement.
Vernissage le mercredi 6 mai à 18h.
Balade poétique et écriture de haikus le samedi 23 mai de 14h à 16h.
Réservation conseillée pour tous les rendez-vous au 02 33 72 52 53. .
Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 53
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English : Exposition > Promenade des Remparts et Jardins Prélude
L’événement Exposition > Promenade des Remparts et Jardins Prélude Saint-Lô a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint-Lô
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