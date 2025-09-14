Exposition « Promenons-nous dans les bois » Loury

Nous vous proposons une exposition « Promenons nous dans les bois », qui vous aidera à reconnaître 14 essences d’arbres différentes, grâce aux bourgeons, au feuillage, à l’écorce, aux fruits et à l’écorce…

Venez découvrir l’exposition « Promenons-nous dans les Bois » !

Pour trouver le nom d’un arbre, il suffit en général de bien regarder ses feuilles elles constituent « la carte d’identité » la plus sûre. Lorsque l’observation de la feuille ne suffit pas, il faut alors examiner les bourgeons, les fruits et certains caractères de l’écorce. Mais peut-être, comme un véritable botaniste, savez-vous déjà reconnaître d’un simple coup d’œil les arbres à la couleur de leur feuillage, à leur silhouette… Essayez sur ces 14 essences d’arbres de « chez nous ». 0 .

Place Antoine Masson Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 68 58 20 lourymusee@gmail.com

English :

We offer you an exhibition entitled « Promenons nous dans les bois », which will help you recognize 14 different tree species, thanks to their buds, foliage, bark, fruit and bark…

German :

Wir bieten Ihnen eine Ausstellung « Promenons nous dans les bois » an, die Ihnen helfen wird, 14 verschiedene Baumarten anhand von Knospen, Blättern, Rinde und Früchten zu erkennen…

Italiano :

Vi proponiamo una mostra intitolata « Passeggiamo nel bosco », che vi aiuterà a riconoscere 14 specie arboree diverse, grazie alle loro gemme, al fogliame, alla corteccia e ai frutti…

Espanol :

Le proponemos una exposición titulada « Demos un paseo por el bosque », que le ayudará a reconocer 14 especies de árboles diferentes, gracias a sus yemas, follaje, corteza y frutos…

