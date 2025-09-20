Exposition « Protestantisme : quelles architectures ? » Temple protestant Montluçon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette petite exposition sur l’architecture des temples protestants depuis le 16e siècle jusqu’à nos jours sera ouverte au public au temple de Montluçon.

Elle présente les styles, les formes et l’agencement intérieur des édifices dans leurs contextes historique et cultuel.

Temple protestant 10 rue Achille Allier, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 00 33 6 25 94 22 38 https://www.eglise-protestante-unie.fr/ Temple protestant à l’architecture néo-gothique 10 rue Achille Allier, 03100 Montluçon

