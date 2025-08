Exposition Ptis riens éphémères ou immuables ? Preuschdorf

26 rue Hattenweg Preuschdorf Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-03

fin : 2025-10-12

2025-08-03

À l’entrée de la friche industrielle du Carreau Clemenceau, témoin marquant de l’histoire pétrolière en Alsace du Nord, un petit bâtiment abrite deux espaces d’exposition la Vitrine et la Véranda. C’est ici que mon travail de plasticienne, en lien avec le plastique, prend tout son sens. Je propose une cohabitation de ptis riens coquelicots fragiles et éclats de plastiques colorés voués à être jetés. Un jeu visuel, une divagation, une interrogation sur leur durabilité, leur transformation dans le temps… et dans la nature. À vous de voir. Ou de ne rien y voir. Sinon peut-être… une poésie plastique. 0 .

26 rue Hattenweg Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 17 95 00 lili.spontex@yahoo.fr

English :

At the entrance to the Carreau Clemenceau industrial wasteland, a small building houses two exhibition spaces: La Vitrine and La Véranda. It’s here that my work as a plastic artist takes on its full meaning.

German :

Am Eingang der Industriebrache Carreau Clemenceau befindet sich ein kleines Gebäude, das zwei Ausstellungsräume beherbergt: La Vitrine und La Véranda. Hier kommt meine Arbeit als bildende Künstlerin, die mit Plastik zu tun hat, voll zum Tragen.

Italiano :

All’ingresso del Carreau Clemenceau, un piccolo edificio ospita due spazi espositivi: La Vitrine e La Véranda. È qui che il mio lavoro di artista visivo, con i suoi legami con le materie plastiche, trova la sua massima espressione.

Espanol :

A la entrada del páramo industrial de Carreau Clemenceau, un pequeño edificio alberga dos espacios de exposición: La Vitrine y La Véranda. Aquí es donde mi trabajo como artista visual, vinculado al plástico, cobra todo su sentido.

