Exposition P’tite Gale’ry « VIVANT » Ry

Exposition P’tite Gale’ry « VIVANT » Ry vendredi 19 septembre 2025.

Exposition P’tite Gale’ry « VIVANT »

27 Rue Grand’ Rue Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-26 2025-09-27 2025-10-03 2025-10-04

La P’tite Gale’ry propose sa dernière exposition avant fermeture définitive le 5 octobre.

Les oeuvres de l’artiste peintre Marie-Claude Ferrando viennent compléter celles de Delphine Devos et de Céline Verdier.

La P’tite Gale’Ry peut être ouverte en dehors des jours d’ouverture sur réservation. .

27 Rue Grand’ Rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie delphinedevos@laposte.net

English : Exposition P’tite Gale’ry « VIVANT »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition P’tite Gale’ry « VIVANT » Ry a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin