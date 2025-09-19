Exposition P’tite Gale’ry « VIVANT » Ry
Exposition P’tite Gale’ry « VIVANT » Ry vendredi 19 septembre 2025.
Exposition P’tite Gale’ry « VIVANT »
27 Rue Grand’ Rue Ry Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 14:30:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-20 2025-09-26 2025-09-27 2025-10-03 2025-10-04
La P’tite Gale’ry propose sa dernière exposition avant fermeture définitive le 5 octobre.
Les oeuvres de l’artiste peintre Marie-Claude Ferrando viennent compléter celles de Delphine Devos et de Céline Verdier.
La P’tite Gale’Ry peut être ouverte en dehors des jours d’ouverture sur réservation. .
27 Rue Grand’ Rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie delphinedevos@laposte.net
