Exposition P’tits curieux de nature Laval

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

2026-02-08

Le CIN vous ouvre ses tiroirs mystérieux, remplis d’objets étonnants, parfois bizarres, souvent magnifiques, toujours passionnants insectes aux armures dignes de super-héros, graines voyageuses, bois sculpté, animaux naturalisés. C’est un espace où l’on apprend en s’amusant, où l’on touche, compare, cherche, devine, et où chaque découverte raconte un secret.

Focus sur la naturalisation des espèces animales film d’explication accompagnant l’exposition

Le Revers de mon Look

Cette exposition ludique et pédagogique dévoile, de manière simple et surprenante, l’envers du décor de la mode fabrication, impacts, secrets de nos habits du quotidien…

Une visite à destination de tous, curieux, familles, ados, passionnés de mode, pour mieux comprendre afin de mieux agir, et regarder votre garde-robe autrement. .

Batiment A du bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

The nature initiation center opens its mysterious drawers, filled with astonishing objects, sometimes bizarre, often magnificent, always fascinating: insects with armor worthy of superheroes, traveling seeds, carved wood, naturalized animals.

