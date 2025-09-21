Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore Place de l’Eglise Izernore

Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore Place de l’Eglise Izernore dimanche 21 septembre 2025.

Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : 4 – 4 – EUR

Compris dans le billet d’entrée au musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-21

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-09-21

Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore vous plonge dans l’histoire fascinante des premières explorations archéologiques. Les découvertes des dernières fouilles vous seront révélées comme jamais auparavant !

.

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

« Puits de savoirs: 240 ans de fouilles à Izernore » plunges you into the fascinating history of the first archaeological explorations. Discoveries from the latest digs will be revealed as never before!

German :

« Puits de savoirs: 240 ans de fouilles à Izernore » (Brunnen des Wissens: 240 Jahre Ausgrabungen in Izernore) lässt Sie in die faszinierende Geschichte der ersten archäologischen Erkundungen eintauchen. Die Entdeckungen der letzten Ausgrabungen werden Ihnen wie nie zuvor enthüllt!

Italiano :

« Puits de savoirs: 240 ans de fouilles à Izernore » vi immerge nell’affascinante storia delle prime esplorazioni archeologiche. Le scoperte degli ultimi scavi vi saranno rivelate come mai prima d’ora!

Espanol :

« Puits de savoirs: 240 ans de fouilles à Izernore » le sumerge en la fascinante historia de las primeras exploraciones arqueológicas. Los descubrimientos de las últimas excavaciones le serán revelados como nunca antes

L’événement Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore Izernore a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Bugey