Exposition Pyrénées étoilées Millaris Gavarnie-Gèdre

Venez découvrir la beauté des cieux et des paysages nocturnes avec l’exposition Pyrénées Etoilées . Laissez-vous émerveiller par une arche céleste ou par le scintillement des étoiles au-dessus des sommets pyrénéens, rendus visibles grâce au talent des sept photographes ayant contribué à cette exposition (Jean-Daniel Cavaillé, Christophe Cieslar, Christophe Cuenin, Thomas Friedrich, Jean-François Graffand, Pierre Meyer, Laurent Nédelec). Ces paysages permettent également de prendre conscience des menaces concrètes qui pèsent sur ce patrimoine naturel nocturne par l’omniprésence de la pollution lumineuse de nos villes et nos villages.

Exposition proposée par le Parc national des Pyrénées. .

English :

Come and discover the beauty of the night skies and landscapes with the Pyrénées Etoilées exhibition. Marvel at a celestial arch or the twinkling stars above the Pyrenean peaks, made visible thanks to the talent of the seven photographers who contributed to this exhibition (Jean-Daniel Cavaillé, Christophe Cieslar, Christophe Cuenin, Thomas Friedrich, Jean-François Graffand, Pierre Meyer, Laurent Nédelec). These landscapes also raise awareness of the concrete threats to this natural nocturnal heritage posed by the omnipresence of light pollution in our towns and villages.

