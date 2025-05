Exposition Quais rochelais, Jean Gaillard – Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle, 1 juin 2025 07:00, La Rochelle.

Charente-Maritime

Exposition Quais rochelais, Jean Gaillard Musée Maritime de La Rochelle Musée Maritime Place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Billet d’entrée au musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-06-01

Photographe pour le quotidien régional Sud-Ouest de 1954 jusqu’en 1987, Jean Gaillard pose un regard sensible et poétique sur le quotidien des rochelais, s’inscrivant dans le sillage des grands photographes humanistes français.

.

Musée Maritime de La Rochelle Musée Maritime Place Bernard Moitessier

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00

English : Exhibition Quais rochelais, Jean Gaillard

A traveling photographic exhibition highlighting women working in the maritime sector in and around La Rochelle.

German : Veranstaltung Quais rochelais, Jean Gaillard

Eine fotografische Wanderausstellung mit dem Ziel, Frauen, die in La Rochelle und Umgebung im maritimen Sektor arbeiten, ins Rampenlicht zu stellen.

Italiano :

Fotografo per il quotidiano regionale Sud-Ouest dal 1954 al 1987, Jean Gaillard ha osservato con sensibilità e poesia la vita quotidiana degli abitanti di La Rochelle, seguendo le orme dei grandi fotografi umanisti francesi.

Espanol : Exposicion Quais rochelais, Jean Gaillard

Exposición fotográfica itinerante sobre las mujeres que trabajan en el sector marítimo en La Rochelle y sus alrededores.

L’événement Exposition Quais rochelais, Jean Gaillard La Rochelle a été mis à jour le 2025-05-13 par La Rochelle Tourisme