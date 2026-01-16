Exposition Quand la céramique fait monde (s) Argenton-sur-Creuse
Exposition Quand la céramique fait monde (s) Argenton-sur-Creuse vendredi 6 février 2026.
Exposition Quand la céramique fait monde (s)
Moulin du Rabois Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Exposition par les étudiantes du pôle supérieur de design céramique de la Souterraine. .
Moulin du Rabois Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of Olivier Marty’s paintings and drawings Au jour le jour .
L’événement Exposition Quand la céramique fait monde (s) Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Vallée de la Creuse