Exposition Quand la céramique refait le monnde

Fresselines Creuse

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-10

Pour la 3ème année consécutive, la mention Matériaux Céramique du Pôle Supérieur de Design Raymond Loewy expose ses diplômes de fin de cycle DNMADE à l’Espace Monet Rollinat. Les projets présentés soulèvent des enjeux de création tant artisanaux qu’industriels en prise avec le matériau céramique.

rens 05 55 89 27 73 .

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73

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English : Exposition Quand la céramique refait le monnde

L’événement Exposition Quand la céramique refait le monnde Fresselines a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Pays Dunois