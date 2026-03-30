Exposition Quand la céramique refait le monnde Fresselines
Exposition Quand la céramique refait le monnde Fresselines mercredi 10 juin 2026.
Exposition Quand la céramique refait le monnde
Fresselines Creuse
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-10
Pour la 3ème année consécutive, la mention Matériaux Céramique du Pôle Supérieur de Design Raymond Loewy expose ses diplômes de fin de cycle DNMADE à l’Espace Monet Rollinat. Les projets présentés soulèvent des enjeux de création tant artisanaux qu’industriels en prise avec le matériau céramique.
rens 05 55 89 27 73 .
Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73
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English : Exposition Quand la céramique refait le monnde
L’événement Exposition Quand la céramique refait le monnde Fresselines a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Pays Dunois
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