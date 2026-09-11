Exposition « Quand l’aïkido devient oeuvre d’art » – Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
vendredi 23 octobre 2026 · Livarot · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Exposition « Quand l’aïkido devient oeuvre d’art » – Livarot
Livarot Dojo Rattez Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23 10:00:00
fin : 2026-10-26 12:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Une exposition « Quand l’aïkido devient œuvre d’art » de Alain Thomas (Mathso) est organisée au Dojo Rattez de Livarot du 23 au 26 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Une exposition « Quand l’aïkido devient œuvre d’art » de Alain Thomas (Mathso) est organisée au Dojo Rattez de Livarot du 23 au 26 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. .
Livarot Dojo Rattez Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 000000000
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English : Exposition « Quand l’aïkido devient oeuvre d’art » – Livarot
An exhibition entitled “When Aikido Becomes a Work of Art” by Alain Thomas (Mathso) is being held at the Rattez Dojo in Livarot from 23 to 26 October, from 10.00 am to 12.00 pm and from 2.00 pm to 6.00 pm.
L’événement Exposition « Quand l’aïkido devient oeuvre d’art » – Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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