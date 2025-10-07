Exposition Quand l’Art crée du lien ! Semaine d’information sur la santé mentale Parc Jouvet Valence

Exposition Quand l’Art crée du lien ! Semaine d’information sur la santé mentale

Parc Jouvet Maison du gardien Valence Drôme

Début : 2025-10-07 14:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-07

Exposition organisée par le Centre Hospitalier Drôme Vivarais en partenariat avec Radio Méga.
Parc Jouvet Maison du gardien Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 50 

English :

Exhibition organized by the Centre Hospitalier Drôme Vivarais in partnership with Radio Méga.

German :

Ausstellung, die vom Centre Hospitalier Drôme Vivarais in Zusammenarbeit mit Radio Méga organisiert wurde.

Italiano :

Mostra organizzata dal Centre Hospitalier Drôme Vivarais in collaborazione con Radio Méga.

Espanol :

Exposición organizada por el Centre Hospitalier Drôme Vivarais en colaboración con Radio Méga.

