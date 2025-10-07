Exposition Quand l’Art crée du lien ! Semaine d’information sur la santé mentale Parc Jouvet Valence
Exposition Quand l’Art crée du lien ! Semaine d’information sur la santé mentale Parc Jouvet Valence mardi 7 octobre 2025.
Exposition Quand l’Art crée du lien ! Semaine d’information sur la santé mentale
Parc Jouvet Maison du gardien Valence Drôme
Début : 2025-10-07 14:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-07
Exposition organisée par le Centre Hospitalier Drôme Vivarais en partenariat avec Radio Méga.
Parc Jouvet Maison du gardien Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 50
English :
Exhibition organized by the Centre Hospitalier Drôme Vivarais in partnership with Radio Méga.
German :
Ausstellung, die vom Centre Hospitalier Drôme Vivarais in Zusammenarbeit mit Radio Méga organisiert wurde.
Italiano :
Mostra organizzata dal Centre Hospitalier Drôme Vivarais in collaborazione con Radio Méga.
Espanol :
Exposición organizada por el Centre Hospitalier Drôme Vivarais en colaboración con Radio Méga.
