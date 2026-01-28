Exposition Quand le cirque est venu

7 bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-14

Exposition Quand le cirque est venu à la bibliothèque d’Argenton sur Creuse.

La bibliothèque d’Argenton accueille une exposition Quand le cirque… en préambule du spectacle qui aura lieu à l’avant-scène d’Argenton. Exposition tirée des originaux de l’album jeunesse Quand le cirque est venu de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert pour les illustrations aux éditions Delcourt.

L’auteur a imaginé un très beau conte intemporel mais très moderne mettant en lumière de belles valeurs de partage et d’entraide. Chaque planche présentée est en relation avec le spectacle. Exposition accompagnée d’une maquette d’un chapiteau. .

7 bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01 bibinfos@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Maisons des contes: ça déménage! an exhibition by Julia Chausson.

L’événement Exposition Quand le cirque est venu Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Vallée de la Creuse