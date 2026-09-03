AGENDA · Biscarrosse
Exposition : Quand l’émotion dépasse la technique Place de l’Orme Biscarrosse
jeudi 8 octobre 2026 · Place de l'Orme · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Exposition : Quand l’émotion dépasse la technique
Place de l’Orme Galerie de l’Orme Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:30:00
fin : 2026-10-12 19:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Œuvres de Lydia Escudié
Peinture vibratoire et intuitive .
Place de l’Orme Galerie de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 83 40 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition : Quand l’émotion dépasse la technique
L’événement Exposition : Quand l’émotion dépasse la technique Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Concert Jaaz Swing 40 Biscarrosse 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Traditions Musée des Traditions Biscarrosse 19 septembre 2026
- 1ère convention de tatouage salle saint exupéry Biscarrosse 19 septembre 2026
- Répétitions chorale Gospel Singalong LATECOERE Ecole de musique Biscarrosse 20 septembre 2026