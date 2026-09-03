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Exposition : Quand l’émotion dépasse la technique Place de l’Orme Biscarrosse

jeudi 8 octobre 2026 · Place de l'Orme · Biscarrosse

Exposition : Quand l’émotion dépasse la technique Place de l’Orme Biscarrosse

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place de l'Orme
Adresse
Galerie de l'Orme
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Exposition : Quand l’émotion dépasse la technique

Place de l’Orme Galerie de l’Orme Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:30:00
fin : 2026-10-12 19:00:00

Date(s) :
2026-10-08

Œuvres de Lydia Escudié

Peinture vibratoire et intuitive   .

Place de l’Orme Galerie de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 83 40 40 

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English : Exposition : Quand l’émotion dépasse la technique

L’événement Exposition : Quand l’émotion dépasse la technique Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Grands Lacs

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