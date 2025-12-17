Exposition Quand Les Bastides de Gironde se dévoilent Salle d’exposition (Mairie) Pellegrue

Exposition Quand Les Bastides de Gironde se dévoilent

Salle d'exposition (Mairie) Place du 08 Mai 1945 Pellegrue Gironde

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-27

2026-02-11

Exposition Quand Les Bastides de Gironde se dévoilent.

Partez à la découverte des huit bastides de La Gironde (Blasimon, Cadillac, Créon, Libourne, Monségur, Pellegrue, Sainte-Foy-La-Grande et Sauveterre-de-Guyenne) qui ont toutes pour particularité d’avoir un plan en damier, mais se singularisent chacune par des particularités.

Construites au XIIIème siècle, ces bastides (Villes nouvelles du Moyen-Âge) sont de fondation anglaise sauf la plus ancienne Sainte-Foy-La-Grande qui est de fondation royale française.

Cette exposition conçue par Gironde Tourisme vous est présentée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Foyen et les Mairies de Sainte-Foy-La-Grande et Pellegrue. .

+33 5 56 61 30 21 mairie@pellegrue.fr

English : Exposition Quand Les Bastides de Gironde se dévoilent

