Exposition « Quand les façades racontent l’histoire » au Séchoir à Port Boinot à Niort Bâtiment le Séchoir, Port Boinot Niort

Exposition « Quand les façades racontent l’histoire » au Séchoir à Port Boinot à Niort Bâtiment le Séchoir, Port Boinot Niort samedi 13 septembre 2025.

Exposition « Quand les façades racontent l’histoire » au Séchoir à Port Boinot à Niort

Bâtiment le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-09-13

Connaissez-vous bien Niort ? De sa naissance à aujourd’hui, la ville n’a cessé de se transformer. Ce voyage dans le temps et l’urbanisme est au cœur de l’exposition Quand les façades racontent l’histoire , visible au Séchoir du 13 septembre au 13 décembre. Issu du diagnostic patrimonial mené dans le cadre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) élaboré depuis 2018, ce parcours retrace l’évolution architecturale du centre ancien, du Moyen-Âge à nos jours. La Ville de Niort, Niort Agglo et l’État œuvrent ainsi pour préserver et valoriser ce patrimoine unique, tout en l’adaptant aux enjeux actuels. L’exposition propose une approche chronologique, enrichie par le concours photo 2025, pour découvrir autrement les façades et décors peints niortais. Inauguration le 12 septembre à 15h30.

Exposition accessible aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Entrée gratuite. .

Bâtiment le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com

English : Exposition « Quand les façades racontent l’histoire » au Séchoir à Port Boinot à Niort

German : Exposition « Quand les façades racontent l’histoire » au Séchoir à Port Boinot à Niort

Italiano :

Espanol : Exposition « Quand les façades racontent l’histoire » au Séchoir à Port Boinot à Niort

L’événement Exposition « Quand les façades racontent l’histoire » au Séchoir à Port Boinot à Niort Niort a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Niort Marais Poitevin