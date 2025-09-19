Exposition : « Quand les façades racontent l’histoire » Office de tourisme Niort-Marais Poitevin Niort

Salle Théophile Boinot (2e étage du Séchoir), du 13 septembre au 13 décembre 2025. Entrée gratuite selon les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme Niort-Marais Poitevin.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-22T14:00:00 – 2025-09-22T17:30:00

La Ville de Niort, la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’Office du Tourisme Niort-Marais Poitevin ont le plaisir de vous inviter à la découverte de l’architecture du centre-ville de Niort et de son évolution historique.

Au Séchoir, du 13 septembre au 13 décembre 2025

Issue du diagnostic patrimonial élaboré par l’agence Paume, en charge du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Niort, cette exposition vous invite à découvrir les grands courants de l’architecture à Niort, du Moyen-Âge à nos jours.

Complétée par l’édition 2025 du concours photos de la Ville, elle propose de partir à la découverte du patrimoine niortais et invite aussi à prendre le temps de lever les yeux et de regarder la ville autrement, à travers ses façades et ses décors peints.

Office de tourisme Niort-Marais Poitevin 1, rue de la chamoiserie 79000 Niort

©Agence 1D2-Niort