EXPOSITION QUATRE GRANDS ENSEMBLES EN OCCITANIE – Montpellier, 17 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

EXPOSITION QUATRE GRANDS ENSEMBLES EN OCCITANIE 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-06-17

espace balcon

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Du 17 juin au 26 juillet 2025

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h (hors jours fériés)

En partenariat avec l’ENSAM

Cette exposition révèle les origines de l’aménagement du territoire en Occitanie à l’aube des années 60 logement des personnels de la centrale nucléaire de Marcoule pour Bagnols-sur-Cèze, mutation démographique de la région avec l’arrivée massive des rapatriés d’Afrique du Nord pour les villes de Béziers, Montpellier et Nîmes.

Le propos est de faire émerger quatre projets remarquables par la qualité des espaces conçus et réalisés et par la clarté du parti adopté qui s’y donne à voir et à vivre. Il s’agit de montrer la diversité des approches et la spécificité régionale du territoire concerné par ces grands ensembles. Sont ainsi proposés des documents originaux, souvent inédits, des photographies actuelles et d’époque, des vidéos et des maquettes qui retracent l’histoire et la vie de ces quatre réalisations originales.

L’exposition est structurée de manière à présenter la genèse du projet de sa conception à sa réception, un éclairage sur l’architecte et un regard vers l’avenir par l’actualité et les perspectives envisagées pour chacune de ces opérations.

Tout public .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION QUATRE GRANDS ENSEMBLES EN OCCITANIE Montpellier a été mis à jour le 2025-05-20 par 34 PIERRESVIVES