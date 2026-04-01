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Exposition Quatre saisons Rue Saint-Charles Stiring-Wendel

Exposition Quatre saisons Rue Saint-Charles Stiring-Wendel samedi 18 avril 2026.

Lieu : Rue Saint-Charles

Adresse : Halle de Wendel -

Ville : 57350 Stiring-Wendel

Département : Moselle

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Stiring-Wendel

Exposition Quatre saisons

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Les membres de l’atelier peinture de l’ACS exposent leurs nouvelles créations dans un voyage artistique au fil du temps et des couleurs. Chaque saisons y est mise à l’honneur à travers des oeuvres variées. Du renouveau printanier à la poésie de l’hiver en passant par l’éclat de l’été, les artistes proposent une interprétation sensible et personnelle des saisons.Tout public
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Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 6 29 21 80 53 

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English :

Members of the ACS painting workshop exhibit their new creations in an artistic journey through time and color. Each season is honored through a variety of works. From spring revival to the poetry of winter and the brilliance of summer, the artists offer a sensitive and personal interpretation of the seasons.

L’événement Exposition Quatre saisons Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME

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