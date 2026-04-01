Exposition Quatre saisons Rue Saint-Charles Stiring-Wendel

Stiring-Wendel

Exposition Quatre saisons

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les membres de l’atelier peinture de l’ACS exposent leurs nouvelles créations dans un voyage artistique au fil du temps et des couleurs. Chaque saisons y est mise à l’honneur à travers des oeuvres variées. Du renouveau printanier à la poésie de l’hiver en passant par l’éclat de l’été, les artistes proposent une interprétation sensible et personnelle des saisons.Tout public

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Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 6 29 21 80 53

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English :

Members of the ACS painting workshop exhibit their new creations in an artistic journey through time and color. Each season is honored through a variety of works. From spring revival to the poetry of winter and the brilliance of summer, the artists offer a sensitive and personal interpretation of the seasons.

L’événement Exposition Quatre saisons Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME