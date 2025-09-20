Exposition « Que d’émotions ! L’art est bon pour le cerveau » Bibliothèque universitaire Belfort

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition Que d’émotions ! L’art est bon pour le cerveau, fruit d’un dialogue entre art et science. Gravures anatomiques issues du fonds patrimonial des bibliothèques de l’Université Marie et Louis Pasteur côtoient les œuvres contemporaines de l’artothèque ASCAP de Montbéliard dans un parcours visuel et sensible autour des émotions.

Samedi 20 septembre à 11 h, laissez-vous guider par une médiation à deux voix proposée par l’artothèque ASCAP. Cette déambulation immersive d’une heure parmi les œuvres vous plongera dans un tourbillon d’émotions.

L’exposition est visible jusqu’au 25 octobre, du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Bibliothèque universitaire Faubourg des Ancêtres, 90000 Belfort Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

