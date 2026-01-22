Exposition Que du Love Galerie Spot 72 Le Mans

Exposition Que du Love

Galerie Spot 72 11 Rue Pasteur Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-06 15:00:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

2026-02-06

Exposition Que du Love avec Jérôme Mesnager, invité d’honneur à la Galerie Spot 72, Galerie d’Art Urbain.

Connu pour son Bonhomme Blanc, silhouette emblématique qui représente Lumière, Force et Paix, artiste pionnier du Street Art français, Jérôme Mesnager sera notre invité d’honneur pour cette nouvelle exposition à la Galerie Spot 72.

Une exposition pleine de tendresse, de câlins, de petits cœurs, d’Amour avec un grand A.

Son nom QUE DU LOVE !

Plus de 50 nouvelles œuvres réalisées et présentées à cette occasion par Jérôme Mesnager lui-même mais aussi par plus de 15 artistes de Street Art de toute la France et d’ailleurs.

Ces œuvres viennent s’ajouter au fond permanent de la galerie Spot 72, Galerie d’Art Urbain au Mans.

Des temps forts pour cette exposition

– Un vernissage en présence de l’artiste le vendredi 6 février 2026 À 17H.

– Une journée dédicace par l’artiste de son livre Il court toujours… 25 ans et de sa Bande Dessinée Les Aventures du Corps Blanc le samedi 7 février 2026 de 11H à 18 H.

– Des œuvres exceptionnelles, originales et uniques réalisées spécialement pour cette nouvelle exposition sur des toiles en forme de cœur, des partitions anciennes ou encore sur des vinyles de couleur rose

– Des planches de timbres Jérôme Mesnager rehaussés et personnalisés par l’artiste.

Exposition à la Galerie Spot 72, 11 rue Pasteur au Mans

Du samedi 6 février au samedi 14 février.

Ouverture le 6 février à 17H pour le vernissage.

Une bonne idée pour la Saint-Valentin ! .

Galerie Spot 72 11 Rue Pasteur Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire associationaagr@gmail.com

English :

Que du Love exhibition with Jérôme Mesnager, guest of honor at Galerie Spot 72, Galerie d’Art Urbain.

