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Exposition – « Que fer ? Je d’or ou je bronze ? » d’Isabelle Capron Rue du Péré Bressuire

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Péré · Bressuire

Exposition – « Que fer ? Je d’or ou je bronze ? » d’Isabelle Capron Rue du Péré Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue du Péré
Adresse
Chapelle Saint Cyprien
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

Exposition – « Que fer ? Je d’or ou je bronze ? » d’Isabelle Capron

Rue du Péré Chapelle Saint Cyprien Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26

Explorez l’univers captivant de la céramiste Isabelle Capron, où chaque pièce est unique ! Vous y trouverez des bustes, des vases décoratifs, des sculptures, des animaux et bien d’autres objets, tous réalisés en céramique, à la main, avec des patines variées et d’un effet incroyable comme le bronze, le vert de gris, le fer, la rouille, l’or, le cuivre et même le bois.   .

Rue du Péré Chapelle Saint Cyprien Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80  mairie@ville-bressuire.fr

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English : Exposition – « Que fer ? Je d’or ou je bronze ? » d’Isabelle Capron

L’événement Exposition – « Que fer ? Je d’or ou je bronze ? » d’Isabelle Capron Bressuire a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais

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