Exposition – « Que fer ? Je d’or ou je bronze ? » d’Isabelle Capron Rue du Péré Bressuire
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Péré · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Exposition – « Que fer ? Je d’or ou je bronze ? » d’Isabelle Capron
Rue du Péré Chapelle Saint Cyprien Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26
Explorez l’univers captivant de la céramiste Isabelle Capron, où chaque pièce est unique ! Vous y trouverez des bustes, des vases décoratifs, des sculptures, des animaux et bien d’autres objets, tous réalisés en céramique, à la main, avec des patines variées et d’un effet incroyable comme le bronze, le vert de gris, le fer, la rouille, l’or, le cuivre et même le bois. .
Rue du Péré Chapelle Saint Cyprien Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80 mairie@ville-bressuire.fr
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English : Exposition – « Que fer ? Je d’or ou je bronze ? » d’Isabelle Capron
L’événement Exposition – « Que fer ? Je d’or ou je bronze ? » d’Isabelle Capron Bressuire a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais
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