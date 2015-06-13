Exposition : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

À la Belle-Époque, les scènes parisiennes rivalisent de

propositions pour divertir le public. Que l’on souhaite s’émouvoir devant le visage

blanc d’un Pierrot, frissonner aux histoires macabres du Grand-Guignol, s’amuser avec des clowns-acrobates, ou voir Sarah Bernhardt fouler les planches, chacun peut trouver une

représentation à son goût.

Pour se démarquer parmi ce large éventail de divertissements,

les affiches de spectacles doivent attirer l’œil du passant. Les artistes déploient

tous leurs talents pour vanter les mérites des vedettes autant que des salles,

dont certaines sont passées à la postérité.

Découvrez l’exposition du 5 mai au 28 juin dans l’espace

Arts (niveau -1), aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Visite guidée de l’exposition samedi 16 mai à 11h30, entrée libre (se présenter à l’accueil du rez-de-chaussée)

Nous remercions nos partenaires ayant permis l’organisation

de cette exposition : la bibliothèque historique

de la Ville de Paris,

la bibliothèque Forney, et la Bibliothèque nationale de France.

À l’occasion de l’exposition, nous vous proposons également : Une séance de lecture à voix haute : Samedi Lectures le samedi 9 mai à 10h30 Une soirée de piano participative : Le piano de Margot le mardi 2 juin à 19h Une projection d’extraits de films : Cin’extraits le samedi 13 juin à 15h

Cabaret, théâtre, cirque, café-concert, opéra, pantomime, music-hall… Les arts de la scène s’affichent à la médiathèque.

Du mardi 05 mai 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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