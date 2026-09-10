Exposition : Que se passe t-il derrière cette bâche ?, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse

Informations pratiques

Exposition : Que se passe t-il derrière cette bâche ? 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Haute-Garonne

Pendant les célébrations et compte tenu des travaux actuels, certains espaces seront inaccessibles aux visiteurs. Merci pour votre compréhension.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez une exposition consacrée aux travaux de restauration en cours dans la nef raymondine de style gothique méridional. Grâce à des panneaux explicatifs, elle présente les enjeux et les différentes étapes de ce chantier patrimonial.

Une sélection de photographies permet également d’admirer des éléments actuellement inaccessibles au public, tels que la rosace, les vitraux, la chaire ou encore la Piéta de Gervais Drouet.

Cathédrale Saint-Étienne Place Saint Etienne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561520382 http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/culture-et-tourisme/cathedrale-saint-etienne La cathédrale de Toulouse est considérée comme la première expression du gothique méridional. Elle est le résultat d’une succession de partis architecturaux distincts et indépendants s’échelonnant entre le XIe et le XXe siècle. Métro : ligne B – station François Verdier. Bus : Linéo 1, 8 et 9, ligne 29 – arrêt François Verdier.

Exposition explicative sur les travaux actuels de la nef dite Raymondine de style gothique méridional.

©Jacques De Urtasum pour l’association des amis de la Cathédrale Saint-Etienne