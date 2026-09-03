EXPOSITION : QUEERS DES CHAMPS, LES LGBTQIA+ EXISTENT AUSSI EN MILIEU RURAL MAISON DE LA TERRE Poucharramet
jeudi 1 octobre 2026 · MAISON DE LA TERRE · Poucharramet
Informations pratiques
Poucharramet
EXPOSITION : QUEERS DES CHAMPS, LES LGBTQIA+ EXISTENT AUSSI EN MILIEU RURAL
MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 10:00:00
fin : 2026-11-01 23:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Journaliste et photographe de presse spécialisée dans le monde agricole et rural, Justine Bonnery explore depuis un an les multiples visages de la ruralité contemporaine : Drag Queens et Kings d’Occitanie, Fiertés Rurales dans la Vienne, festival Queers des champs dans l’Aude…
Journaliste et photographe de presse spécialisée dans le monde agricole et rural, Justine Bonnery explore depuis un an les multiples visages de la ruralité contemporaine : Drag Queens et Kings d’Occitanie, Fiertés Rurales dans la Vienne, festival Queers des champs dans l’Aude… À travers ces portraits d’habitant.es engagé.es, ses images racontent la diversité de nos campagnes, des instants de visibilité, de fierté et de liberté en milieu rural. Justine est membre de l’agence de photographes Hans Lucas. .
MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
A journalist and photojournalist specializing in the agricultural and rural world, Justine Bonnery has spent the past year exploring the many facets of contemporary rural life: drag queens and kings in Occitanie, Rural Pride events in Vienne, the Queers des Champs festival in Aude…
L’événement EXPOSITION : QUEERS DES CHAMPS, LES LGBTQIA+ EXISTENT AUSSI EN MILIEU RURAL Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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