Exposition Queers ! Les Quinconces Le Mans 1 juillet 2025

Sarthe

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-07-05 18:30:00

2025-07-01

QUEER !

Du 1er au 5 juillet, dans le hall du théâtre des Quinconces, la Scène nationale du Mans accueille une exposition imaginée et mise en place par l’association Homogène et le collectif Gang Reines, à l’occasion de la Marche des fiertés 2025.

Queer , d’abord insulte, est devenu un étendard pour celles et ceux qui dévient des normes imposées en matière de genre et de sexualité. L’exposition explore ce mot chargé d’histoire et de luttes, à la fois intraduisible et en perpétuel mouvement.

Être queer, c’est refuser les cases, les modèles figés et affirmer une liberté d’être. Cette proposition interroge les normes dominantes, donne corps aux marges, et rappelle que toute visibilité queer est politique. .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

